Во Всеволожском районе Ленобласти запечатлели злого рогатого лося – видео

Рога ему осталось носить считанные дни. Последние лоси продолжают сбрасывать свои рога, однако не всем это даётся легко — во Всеволожском районе Ленобласти запечатлели взрослого самца, который ещё не расстался со своей короной.
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