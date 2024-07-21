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Зеленский изъявил желание договариваться с Путиным о мире

Зеленский: Украина готова к переговорам с Путиным на втором "саммите мира" Владимир Зеленский в беседе с «Би-би-си» допустил, что представители Украины будут готовы обсуждать мирный план с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на действующий указ о запрете подобных переговоров.

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