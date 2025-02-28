Депутат Пискарев: Для иноагентов могут открыть более 500 спецсчетов

Специальные рублевые счета могут открыть более чем для 500 иностранных агентов. Об этом 1 марта сообщил в соцсетях глава Комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
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