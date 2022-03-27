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    перепись необходима для сбора статистики, на базе которой корректируют экономику и соц сферу. Потому ее всегда провод...Что хотели скрыть...

Foreign Policy: Саудовская Аравия сделала ставку на Путина, а не на Байдена

FP пишет, что после стремительного роста цены на нефть до $140 за баррель, США и Великобритания, объявившие о запрете на покупку российской нефти, поспешили убедить своих традиционных союзников увеличить добычу и снизить мировые цены на нефть.

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