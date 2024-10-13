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ПОЛОВИНА УБИТЫ И РАНЕНЫ, ДРУГИЕ БЕЗ ЖАЛОВАНЬЯ: АМЕРИКАНЦЫ РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ О ТОМ, КАК ВОЮЕТ УКРАИНА

ПОЛОВИНА УБИТЫ И РАНЕНЫ, ДРУГИЕ БЕЗ ЖАЛОВАНЬЯ: АМЕРИКАНЦЫ РАССКАЗАЛИ ПРАВДУ О ТОМ, КАК ВОЮЕТ УКРАИНА

Пришло время «второго шока»: в Киеве готовится показательное массовое убийство Британия откровенно толкает Украину на чудовищную провокацию «Второй шок» масштаба кровавой инсценировки в Буче требуется Украине, чтобы усилить западную поддержку.

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Светлана Зуева
Создать подводный альбион! Пусть рыбами командуют!
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