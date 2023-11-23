Есть ли потенциал для создания евразийской стоимостной зоны или Большой Евразии как экономического полюса

Три стоимостные зоны В прошлом материале «Как выглядят экономические полюса в цифрах и фактах» было довольно подробно рассмотрено состояние внешнеторговых связей, которые позволяют говорить о том, что мы на сегодняшний день имеем три полноценные стоимостные зоны.
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