Spiegel: минфин Германии заморозил почти все дополнительные расходы

Министерство финансов Германии, ознакомившись с решением конституционного суда страны о неправомерности перераспределения старых невостребованных кредитных средств, приняло решение заморозить почти все бюджетные ассигнования.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии