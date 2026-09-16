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Финал сезона серии велозаездов Gran Fondo Russia проведут в Рузе 27 сентября

Финал сезона серии велозаездов Gran Fondo Russia проведут в Рузе 27 сентября

В Рузе состоится финальный этап 11-го сезона серии массовых велозаездов Gran Fondo Russia. Об итогах развития проекта и предстоящем старте сообщила пресс-служба Министерства физической культуры и спорта Московской области.

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