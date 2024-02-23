Vanguardia: Киев утаил гибель четырех колумбийцев при ударе по ВСУ

Vanguardia Руководство батальона украинской армии, в который входили четыре колумбийских наемника, попытались скрыть гибель иностранцев при ударе по ВСУ на их позициях в ДНР, заявил брат одного из мужчин, Вильмера Мартинеса Васкеса, в беседе с изданием Vanguardia.