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Почему хохлы терпят свой режим

Почему хохлы терпят свой режим

Сегодня, оглядываясь назад, многие задаются вопросом — как может существовать то, что существует вна Украине? Еще во времена Порошенко казалось, что вот-вот, и эта халупа упадет.

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