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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Амосов провел первый бой после ухода из Bellator – победил Кертиса Миллендера на CFFC 140

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов победил удушающем приемом американца Кертиса Миллендера на турнире CFFC 140 в Филадельфии, США.

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