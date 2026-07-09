Никакой разрядки в отношениях с западом не предвидится, судя по новым военным расходам США и НАТО.На фоне продолжающихся дискуссий о возможном мирном урегулировании украинского кризиса и заявлениях Дональда Трампа о его посреднической роли, реальные действия Вашингтона и Североатлантического альянса демонстрируют курс на долгосрочную милитаризацию.