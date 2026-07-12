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Живая Кубань

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Опоздаете - талон аннулируют: в Новороссийске на АЗС заправлять машины будут только по электронной очереди

Опоздаете - талон аннулируют: в Новороссийске на АЗС заправлять машины будут только по электронной очереди

Опоздаете - талон аннулируют: в Новороссийске на АЗС заправлять машины будут только по электронной очередиВ Новороссийске с 14 июля (ровно в полночь) на автозаправочной станции «Роснефть» на улице Ленина, 143б заправлять машины будут только по электронной очереди.

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