Опоздаете - талон аннулируют: в Новороссийске на АЗС заправлять машины будут только по электронной очереди

Опоздаете - талон аннулируют: в Новороссийске на АЗС заправлять машины будут только по электронной очередиВ Новороссийске с 14 июля (ровно в полночь) на автозаправочной станции «Роснефть» на улице Ленина, 143б заправлять машины будут только по электронной очереди.