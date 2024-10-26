Когда магия оборачивается трагедией: известные иллюзионисты, ушедшие из жизни на сцене Татьяна СергееваЧто движет волшебниками, готовыми на все ради зрелищ? Глупость, безрассудство или, возможно, слепая вера в магию? Эти вопросы остаются без ответа, особенно когда речь идет о трагических событиях, которые потрясли мир иллюзий.