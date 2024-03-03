Немецкий генерал: после взятия Авдеевки российская армия освободит Харьков

РИАМО - 3 мар. Экс-председатель Военного комитета НАТО и бывший генеральный инспектор бундесвера Харальд Куят в интервью YouTube-каналу Die Weltwoche заявил, что после освобождения Авдеевки бойцы ВС РФ начнут освобождать Харьков, сообщает радио Sputnik.
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