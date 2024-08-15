Blizzard опубликовали анимационную короткометражку World of Warcraft: The War Within “Аллерия: Свет и Тьма”Разработчики World of Warcraft продолжают подогревать интерес публики выпуская короткометражные анимации к скорому выходу крупного дополнения The War Within.
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