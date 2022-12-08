Взяли крепостью: начались поставки алкоголя по параллельному импорту

Ритейлеры начали первые поставки иностранного алкоголя по параллельным каналам. Как рассказали «Известиям» в одной из торговых сетей, импорт без согласия правообладателя в стране появился совсем недавно, причем стоимость напитков не изменилась.
Ритейлеры начали первые поставки иностранного алкоголя по параллельным каналам. Как рассказали «Известиям» в одной из торговых сетей, импорт без согласия правообладателя в стране появился совсем недавно, причем стоимость напитков не изменилась.
Свежие комментарии