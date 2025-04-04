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Царьград

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Раскрепостит прямо на сцене за 40 тысяч. Актёр Дмитрий Нагиев открыл школу в Дубае, где учит харизме

Раскрепостит прямо на сцене за 40 тысяч. Актёр Дмитрий Нагиев открыл школу в Дубае, где учит харизме

Дмитрий Нагиев вместе с сыном решил пойти по пути коуча. Мастер-классы популярный актёр дает в ОАЭ.Актёр и шоумен Дмитрий Нагиев стал коучем в личной образовательной школе.

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