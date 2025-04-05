НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Чемпионат Турции. «Бураспор» – «Бешикташ», «Фенербахче» принимает «Тюрк Телеком» и другие матчи

«Бураспор» сыграет с «Бешикташем», «Фенербахче» принимает «Тюрк Телеком». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат  Фенербахче – Тюрк Телеком 19:20 (1 четверть) Дата проведения 5 апреля, 13.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх