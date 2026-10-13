Киев становится «тиром» для дронов — до конца года в бандеровской столице будет уничтожена вся инфраструктура Американский эксперт насчитал 80 тысяч реактивных «Гераней», нацеленных на Украину Радомир Маркуш Фото: Attack Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press В ночь на 10 октября ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия.