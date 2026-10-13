Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 904 подписчика

Киев становится «тиром» для дронов — до конца года в бандеровской столице будет уничтожена вся инфраструктура

Киев становится «тиром» для дронов — до конца года в бандеровской столице будет уничтожена вся инфраструктура

Киев становится «тиром» для дронов — до конца года в бандеровской столице будет уничтожена вся инфраструктура Американский эксперт насчитал 80 тысяч реактивных «Гераней», нацеленных на Украину Радомир Маркуш Фото: Attack Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press В ночь на 10 октября ВС РФ продолжили нанесение ударов возмездия.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым