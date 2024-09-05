Звезда фильма «Любовь и голуби» Михайлов прокомментировал пост скорби Хаматовой

Известный российский актер Александр Михайлов резко отреагировал на высказывание покинувшей Россию актрисы Чулпан Хаматовой, в котором она выразила сочувствие украинским военным после удара ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве.
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