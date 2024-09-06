Трамп остался в недоумении из-за слов Путина о поддержке Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «точно не знает», как реагировать на высказывание российского лидера Владимира Путина, который в своем в выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пообещал поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис в борьбе за пост американского президента.