Трамп остался в недоумении из-за слов Путина о поддержке Харрис

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что «точно не знает», как реагировать на высказывание российского лидера Владимира Путина, который в своем в выступлении на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) пообещал поддержать кандидата от Демократической партии Камалу Харрис в борьбе за пост американского президента.
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