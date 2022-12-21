Мужчина устроил стрельбу в офисе продаж квартир в Москве

39-летний мужчина устроил стрельбу в офисе продаж квартир одного из жилых комплексов Москвы.По данным РЕН ТВ, сообщение об инциденте поступило накануне днем в один из отделов столичной полиции от менеджера по продажам, который работает в офисе.