Кардиолог: смена холодного сезона на тёплый грозит риском заболеть

Смена сезона с холодного на тёплый может привести к необъективной оценке климатических условий, напомнила эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» при СамГМУ, кардиолог Мария Щелокова.
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