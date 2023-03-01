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Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян посетит Россию в марте спустя год

Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян посетит Россию в марте спустя год

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит с официальным визитом Москву, следует из заявления посол Исламской республики в РФ Казем Джалали.

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