Глава МИД Ирана Амир Абдоллахиян посетит Россию в марте спустя год

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан посетит с официальным визитом Москву, следует из заявления посол Исламской республики в РФ Казем Джалали.
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