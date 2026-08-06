Роспотребнадзор "завернул" 70 тысяч бутылок армянской воды: новые ограничения и требования

Балу - Было бы неплохо ещё вернуть на историческую родину пару-тройку миллионов понаехавших армян и столько же их соседей азерботов...

Владислав Владислав Отлично ! Давно пора было. Армянскую продукцию уже лет 5 из принципа ИГНОРИРУЮ!