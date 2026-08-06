Потребительский рынок России вновь оказался в центре внимания из-за жестких мер регулятора. На этот раз под прицел Роспотребнадзора попала продукция из Армении: ведомство распорядилось приостановить реализацию более 70 тысяч бутылок питьевой воды и популярных газированных напитков.
Роспотребнадзор "завернул" 70 тысяч бутылок армянской воды: новые ограничения и требования
Комментарии
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Балу -
Было бы неплохо ещё вернуть на историческую родину пару-тройку миллионов понаехавших армян и столько же их соседей азерботов...
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1 м.
Владислав Владислав
Отлично ! Давно пора было. Армянскую продукцию уже лет 5 из принципа ИГНОРИРУЮ!
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1 м.
Игорь Кузнецов
Следует ли увязывать ужесточение исполнения требований к продукции из Армении и "блокировки поставок" с позицией руководства, которое пока не осознало - невозможно быть в ЕАЭС и, одновременно, стремится в ЕС. Нужно выбрать что-то одно - предприниматели могут подсказать, если захотят.
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1 м.
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