MMGP.com — ново...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Разработчик Lightning Network признался: страх за безопасность помешал ему накопить BTC

Разработчик Lightning Network признался: страх за безопасность помешал ему накопить BTC

Разработчик Lightning Network Рене Пикхардт публично признался, что опасения за сохранность приватных ключей удерживали его от покупки крупных объёмов биткоина, несмотря на неизменную уверенность в долгосрочном потенциале актива.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии