Разработчик Lightning Network признался: страх за безопасность помешал ему накопить BTC

Разработчик Lightning Network Рене Пикхардт публично признался, что опасения за сохранность приватных ключей удерживали его от покупки крупных объёмов биткоина, несмотря на неизменную уверенность в долгосрочном потенциале актива.
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