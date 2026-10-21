Встреча прошла в напряжённой борьбе. На площадке гости отличились тремя голами: Йоэль Эрикссон Эк забил на 4-й минуте, а также голы на счету российского нападающего Кирилла Капризова (51-я минута) и Райана Хартмана (54-я минута).