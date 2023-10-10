Россия может опередить ЕС и США по темпам роста ВВП — New York Times

Экономика России показала свою устойчивость даже спустя 19 месяцев после введения ряда суровых санкций, и по темпам роста может обогнать ЕС и США, 9 октября пишет экономический обозреватель Патрисия Коэн в статье для газеты The New York Times.
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