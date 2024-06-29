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Александр Бастрыкин объяснил слова о "Госдуре" комментариями из соцсетей

Александр Бастрыкин объяснил слова о "Госдуре" комментариями из соцсетей

Глава Следственного комитета России прокомментировал своё высказывание о "Государственной Дуре". Спикер Госдумы Вячеслав Володин посчитал, что он так "оскорбил народ".

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