Политолог сравнил заявление Ермака о возврате Крыма с «навязчивым шумом прибоя»

Политолог Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что в 2023 году планируется «одержать победу над Россией» и «вернуть» территорию Крыма.
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