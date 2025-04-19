Юрий Куклачев и санкции: отказ от визитов на Украину и послание Зеленскому

Народный артист РСФСР Юрий Куклачев никогда не бывал на Украине и не собирается этого делать. Его сын Дмитрий заявил, что Куклачев презирает насилие и стремится к миру, комментируя санкции, введенные Владимиром Зеленским против артистов из России.