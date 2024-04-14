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Мэттьюс забросил 69-ю шайбу в сезоне НХЛ. У «Торонто» 2 матча до конца регулярки

Мэттьюс забросил 69-ю шайбу в сезоне НХЛ. У «Торонто» 2 матча до конца регулярки

Форвард «Торонто» отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Детройтом» (4:5 ОТ).  26-летний американец продлил серию игр с голами до 8, повторив рекорд лиги для действующих игроков.

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