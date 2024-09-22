Пироги на скорую руку к чаю

Секрет приготовления быстрого и вкусного пирога есть у каждой хозяйки. Ароматная выпечка способна выручить, когда необходимо подать вкусное угощение к чаю, или хочется приготовить что-то для своих домашних в воскресный день.
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