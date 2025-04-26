Европа требует изменить подход Трампа к России — Le Monde

Главы парламентских комитетов Украины, Великобритании, Франции, Чехии, Литвы, Латвии и Эстонии обратились к США с призывом ужесточить подход к России.
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