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ИА Реалист

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Билл Гейтс: мир не готов к эре ИИ

Билл Гейтс: мир не готов к эре ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 26 августа сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс, долгое время считавшийся главным технологическим оптимистом планеты, опубликовал эссе, в котором предупредил, что мир «опасно не готов» к потрясениям, которые несёт с собой искусственный интеллект.

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