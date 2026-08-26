Билл Гейтс: мир не готов к эре ИИ

НЬЮ-ЙОРК (ИА Реалист). 26 августа сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс, долгое время считавшийся главным технологическим оптимистом планеты, опубликовал эссе, в котором предупредил, что мир «опасно не готов» к потрясениям, которые несёт с собой искусственный интеллект.
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