Джоэл Эмбиид: «Предпочел бы быть футболистом, нежели баскетболистом. Вот как сильно я люблю футбол»

Звездный центровой «Филадельфии» рассказал об этом во время записи подкаста «Men in Blazers». «Я смотрю футбол, потому что люблю его.
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