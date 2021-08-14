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Более 40 тонн медикаментов из России прибыло на Кубу

Более 40 тонн медикаментов из России прибыло на Кубу

Более 40 т гуманитарной помощи, включая медикаменты, доставлены на Кубу самолётом Минобороны России.

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АНГЕЛ АНГЕЛ
Интересно, кто на этом зарабатывает из политиков и чиновников??? Как хорошо не свое собственное разбазаривать, да за одно и посмотреть его сначала списали на ЧС ситуации в России... Воруют шельмы политики с чиновниками... Да к сожалению во в России нет средств на оказание помощи инвалидам, детям, пенсионерам.... Что значит не свое разбазаривать...
Лев Добрый
Помощь идёт по линии Госрезерва, а там не заработаешь. У чиновников достатосно вариантов грабастать бюджетных средств.

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