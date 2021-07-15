Абсолютный рейтинг

7 048 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Авгур
    КРЫМ Русский,был,есть и будет . Недовольным кудахтать молча.Что говорил о кон...
  • Alex Imen
    Чушь какая-то. Царь был свергнут в феврале. Какому царю были переданы калмыки, воюя за белых? Безграмотность и темн...Единственный наро...
  • Борис Виленский
    Он, конечно, за отца не ответчик. Но лучше бы вовсе молчал.Что говорил о кон...

Что это за Афганские талибы, и почему их никто не может победить

Что это за Афганские талибы, и почему их никто не может победить

США выводят войска из Афганистана и многие политологи рассматривают это как поражение в войне с талибами.

Вернуться к статье
2710
Обсудить
Александр
У пиндосов в душе и мозгу неизлечимый понос: куда не придут - везде нагадят и наблюют! Там где пиндосы строятся не школы, а тысячи биолабораторий, военных баз, секретных тюрем. Их НКО воспитывают таких как они, пиндосы, поносников и блевотников. Такова их природа. Людей бог наделил даром любви, а пиндогомосекам оставил, извините, только жопу, а сатана - англо-саксонскую жестокость, доведенную до крайности. И их государственный флаг уже стал эквивалентен знамени ЛГБТ, судя по тому, что они вывешивают на зданиях своих посольств. Хороши «партнеры»!
Andrey Korolkevic
Хай живут у себя в Афганистане...при пересечении границ отстреливать,гнать обратно без всякой толерантности...
Валер Крюков
Ну дак получается они воюют против всевозможных хмырей-паразитов.Конечно там не прижиться всевозможным хакерам, блогерам, ворам, минетчикам, артистам-подтанцовщикам, наглым рекламщикам, женщинам-курильщикам в рваных джинцах, катальщикам на иномарках, мощенникам всех мастей - ну дак это плохо ли - как много их развелось у нас и даже довольны кушать пальмовое масло, но лишь бы не пачкать руки в коровьем навозе и не пахать землю. Похоже что они придут к нам.
Михаил Фадеев
Какая же была глупость - устраивать в Афгане соц-революцию!
Михаил Фадеев
А удержали бы в свое время "афганских товарищей" - глядишь, и свою страну сберегли б!
Виктор Онегин
Автор главное не сказал,зачем с ними воевать? Ну, скажем,что США имела свои сволочные интересы.А что СССР делал в Афганистане? С кем воевали? кому топливо везли? чей героин отбирали.Талибы нападали на СССР? Талибы ставили себе задачу,внедрить в России средневековье?Мир какой то не нормальный.Америкосы просто задачу ставят что бы Русские жили как они.Русские почему то не согласны.Россия в Афганистане пыталась заставить афганцев жить как русские у себя живут.Русским не дали,афганцы стали для русских враги. это взгляд простого диванного политика.А на самом то деле кто то же их объединяет направляет и наносит удары .
Константин Беляев
Как могли талибы напасть на СССР? Талибы появились позже СССР. Займитесь хоть немного своим образованием на своём диване.
Владимир Акулов
А еще причина их непобедимости - в готовности умереть на путях джихада...Когда после смерти мученика... Его ждут в раю с молочными реками и кисельными берегами в прохладной тени 77 жен- девственниц...И высокая рождаемость ...Ведь беременность там не прерывают... То есть постоянные смерти на войне - это вместо абортов...Когда рождаемость воинственной популяции регулируется не ДО рождения плода , а ПОСЛЕ рождения...
Nikolia Vovchenko
А вы не пытались представить,что все персонажи нынешнего Афгана,могут оказаться "творением одного архитектора"....Как в том анекдоте про "неуловимого Джо". Только этих"Джо""кое-кто"создавал для"определённых целей"и под"чьим то руководством"...Пока что"создатели"не позволяют "поймать Джо"И до тех пор,пока "Джо" не выполнили "задачу",создатели будут делать всё,чтобы "Джо" оставались "неуловимыми"
Валерий Ворожищев
Американцы потеряли наркоту, как источник дохода, а мы получили прекращение трафика афгансой наркоты. Пусть талибы устанавливают у себя средневековый порядок, это их дело.
Валерий Ворожищев
Американцы потеряли наркоту, как источник дохода, а мы получили прекращение трафика афгансой наркоты. Пусть талибы устанавливают у себя средневековый порядок, это их дело.
Леонид
Команды не было уничтожить...
Nikolia Vovchenko
Нет,ну откуда берутся ,подобные автору, идиоты...Написал громкий заголовок,долго "крутил,крутил...",а конкретного ответа так и не предоставил.
АЛИСАbloger
Если вы ничего не поняли, это не значит, что автор идиот. Может лучше поискать причину в себе?
Nikolia Vovchenko
Вот как...А вы то прочли ответ на заголовок ".Что это за Афганские талибы, и почему их никто не может победить...",или вам лишь бы по-троллить...
ирина Ирина
Пусть живут как им нравится, лишь бы Россия опять не бросилась им помогать... А России укреплять свои границы
Alex Немо
Пусть как пауки в банке жрут друг-друга, как это было до входа советских ВС. Просто четко разьяснить талибам что любая провокация в сторону России и там будет жарко как в Японии в 1945, ну просто случайно залетит какая-нибудь маленькая ракетка с боеголовкой на пару мегатонн, а следом еще пара десятков таких же, но по другим районам... Чисто для создания профилактического радиационного кордона вдоль границы глубиной километров 30-40 на ближайшие 100 лет...
Светлана
"... , в мире существует целое государство талибов – Вазиристан. Правда, государство это не признанное и занимает часть территории Пакистана. При этом армия Пакистана довольно сильна (у них и ядерное оружие имеется), но даже она ничего не может сделать с талибами и потому те управляют Вазиристаном с 2006 года. " --- ((( Просто четко разьяснить талибам что любая провокация в сторону России и там будет жарко как в Японии в 1945, ))) --- наивно полагать что провокаций не будет, Талибан это бомба замедленного действия и в их планах по всему миру установить законы шариата.
Alex Немо
Именно поэтому и нужно обьяснить как можно проще и доступнее, чтобы даже такие уроды поняли. В свое время ведь обьяснили исламистам что случиться с их святыми городами, если они не решат вопрос об освобождении заложников захваченных в Ливии. С тех пор советских людей исламисты обходили стороной, до распада Союза.
Главный
А почему Джо неуловимый? Да потому, что его никто не ловит. Так и с непобедимыми талибами.
Nikolia Vovchenko
Пока что"создатели Джо"не позволяют "ловить Джо"...Да не такие уж простые "эти создатели"
Геннадий Свешников
Чужая семья-потёмки,разберутся и пусть воюют сами с собой. Аллах-акбар! По другому не понимают.
Татьяна Брежнева
Случайно галочку поставила, не удаляется.
Strannik Weid
Ещё никто не смог победить партизанского движения. А талибы по сути те же партизаны. Условно говоря, днём в поле, а ночью поезда под откос пускает.
Сергей К
Вполне возможно что грины ушли из Афгана чтобы развязать в другом месте более масштабную войну (может даже в черном море у берегов Крыма). Потому что они не потянут две войны.
Nikolia Vovchenko
А ещё"грины" любят воевать чужими руками
Валерий Рыжков
Автор действительно не дал ответа на вопрос в заголовке статьи. Лишь обшие шаблонные фразы о том, что "народ не сломить". Но, кроме СССР, талибов никто побеждать и не собирался - ни США, ни Пакистан. Их использовали и рассчитывают продолжать использовать против России (так же, как ИГИЛ). В своё время "ограниченный контингент" СССР без особых усилий вытеснил их в Пакистан, Из Пакистана нельзя было вытеснять, учитывая вой запада о "советском вторжении в Афганистан". Запад оказывал им помощь и поддержку, и не только талибам, но и Пакистану, предоставившему им свою территорию именно с расчётом на получение за это преференций.

Картина дня

наверх