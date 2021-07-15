Что это за Афганские талибы, и почему их никто не может победить

Абсолютный рейтингПолитикаЧто это за Афганские талибы, и почему их никто не может победить США выводят войска из Афганистана и многие политологи рассматривают это как поражение в войне с талибами.Вернуться к статье2710НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьААлександрУ пиндосов в душе и мозгу неизлечимый понос: куда не придут - везде нагадят и наблюют! Там где пиндосы строятся не школы, а тысячи биолабораторий, военных баз, секретных тюрем. Их НКО воспитывают таких как они, пиндосы, поносников и блевотников. Такова их природа. Людей бог наделил даром любви, а пиндогомосекам оставил, извините, только жопу, а сатана - англо-саксонскую жестокость, доведенную до крайности. И их государственный флаг уже стал эквивалентен знамени ЛГБТ, судя по тому, что они вывешивают на зданиях своих посольств. Хороши «партнеры»!AKAndrey KorolkevicХай живут у себя в Афганистане...при пересечении границ отстреливать,гнать обратно без всякой толерантности...Валер КрюковНу дак получается они воюют против всевозможных хмырей-паразитов.Конечно там не прижиться всевозможным хакерам, блогерам, ворам, минетчикам, артистам-подтанцовщикам, наглым рекламщикам, женщинам-курильщикам в рваных джинцах, катальщикам на иномарках, мощенникам всех мастей - ну дак это плохо ли - как много их развелось у нас и даже довольны кушать пальмовое масло, но лишь бы не пачкать руки в коровьем навозе и не пахать землю. Похоже что они придут к нам.Михаил ФадеевКакая же была глупость - устраивать в Афгане соц-революцию!Михаил ФадеевА удержали бы в свое время "афганских товарищей" - глядишь, и свою страну сберегли б!Виктор ОнегинАвтор главное не сказал,зачем с ними воевать? Ну, скажем,что США имела свои сволочные интересы.А что СССР делал в Афганистане? С кем воевали? кому топливо везли? чей героин отбирали.Талибы нападали на СССР? Талибы ставили себе задачу,внедрить в России средневековье?Мир какой то не нормальный.Америкосы просто задачу ставят что бы Русские жили как они.Русские почему то не согласны.Россия в Афганистане пыталась заставить афганцев жить как русские у себя живут.Русским не дали,афганцы стали для русских враги. это взгляд простого диванного политика.А на самом то деле кто то же их объединяет направляет и наносит удары .Константин БеляевКак могли талибы напасть на СССР? Талибы появились позже СССР. Займитесь хоть немного своим образованием на своём диване.ВАВладимир АкуловА еще причина их непобедимости - в готовности умереть на путях джихада...Когда после смерти мученика... Его ждут в раю с молочными реками и кисельными берегами в прохладной тени 77 жен- девственниц...И высокая рождаемость ...Ведь беременность там не прерывают... То есть постоянные смерти на войне - это вместо абортов...Когда рождаемость воинственной популяции регулируется не ДО рождения плода , а ПОСЛЕ рождения...Nikolia VovchenkoА вы не пытались представить,что все персонажи нынешнего Афгана,могут оказаться "творением одного архитектора"....Как в том анекдоте про "неуловимого Джо". Только этих"Джо""кое-кто"создавал для"определённых целей"и под"чьим то руководством"...Пока что"создатели"не позволяют "поймать Джо"И до тех пор,пока "Джо" не выполнили "задачу",создатели будут делать всё,чтобы "Джо" оставались "неуловимыми"Валерий ВорожищевАмериканцы потеряли наркоту, как источник дохода, а мы получили прекращение трафика афгансой наркоты. Пусть талибы устанавливают у себя средневековый порядок, это их дело.Валерий ВорожищевАмериканцы потеряли наркоту, как источник дохода, а мы получили прекращение трафика афгансой наркоты. Пусть талибы устанавливают у себя средневековый порядок, это их дело.ЛеонидКоманды не было уничтожить...Nikolia VovchenkoНет,ну откуда берутся ,подобные автору, идиоты...Написал громкий заголовок,долго "крутил,крутил...",а конкретного ответа так и не предоставил.АЛИСАblogerЕсли вы ничего не поняли, это не значит, что автор идиот. Может лучше поискать причину в себе?Nikolia VovchenkoВот как...А вы то прочли ответ на заголовок ".Что это за Афганские талибы, и почему их никто не может победить...",или вам лишь бы по-троллить...ирина ИринаПусть живут как им нравится, лишь бы Россия опять не бросилась им помогать... А России укреплять свои границыAlex НемоПусть как пауки в банке жрут друг-друга, как это было до входа советских ВС. Просто четко разьяснить талибам что любая провокация в сторону России и там будет жарко как в Японии в 1945, ну просто случайно залетит какая-нибудь маленькая ракетка с боеголовкой на пару мегатонн, а следом еще пара десятков таких же, но по другим районам... Чисто для создания профилактического радиационного кордона вдоль границы глубиной километров 30-40 на ближайшие 100 лет...Светлана"... , в мире существует целое государство талибов – Вазиристан. Правда, государство это не признанное и занимает часть территории Пакистана. При этом армия Пакистана довольно сильна (у них и ядерное оружие имеется), но даже она ничего не может сделать с талибами и потому те управляют Вазиристаном с 2006 года. " --- ((( Просто четко разьяснить талибам что любая провокация в сторону России и там будет жарко как в Японии в 1945, ))) --- наивно полагать что провокаций не будет, Талибан это бомба замедленного действия и в их планах по всему миру установить законы шариата.Alex НемоИменно поэтому и нужно обьяснить как можно проще и доступнее, чтобы даже такие уроды поняли. В свое время ведь обьяснили исламистам что случиться с их святыми городами, если они не решат вопрос об освобождении заложников захваченных в Ливии. С тех пор советских людей исламисты обходили стороной, до распада Союза.ГлавныйА почему Джо неуловимый? Да потому, что его никто не ловит. Так и с непобедимыми талибами.Nikolia VovchenkoПока что"создатели Джо"не позволяют "ловить Джо"...Да не такие уж простые "эти создатели"Геннадий СвешниковЧужая семья-потёмки,разберутся и пусть воюют сами с собой. Аллах-акбар! По другому не понимают.Татьяна БрежневаСлучайно галочку поставила, не удаляется.Strannik WeidЕщё никто не смог победить партизанского движения. А талибы по сути те же партизаны. Условно говоря, днём в поле, а ночью поезда под откос пускает.Сергей КВполне возможно что грины ушли из Афгана чтобы развязать в другом месте более масштабную войну (может даже в черном море у берегов Крыма). Потому что они не потянут две войны.Nikolia VovchenkoА ещё"грины" любят воевать чужими рукамиВалерий РыжковАвтор действительно не дал ответа на вопрос в заголовке статьи. Лишь обшие шаблонные фразы о том, что "народ не сломить". Но, кроме СССР, талибов никто побеждать и не собирался - ни США, ни Пакистан. Их использовали и рассчитывают продолжать использовать против России (так же, как ИГИЛ). В своё время "ограниченный контингент" СССР без особых усилий вытеснил их в Пакистан, Из Пакистана нельзя было вытеснять, учитывая вой запада о "советском вторжении в Афганистан". Запад оказывал им помощь и поддержку, и не только талибам, но и Пакистану, предоставившему им свою территорию именно с расчётом на получение за это преференций.Комментировать
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