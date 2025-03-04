«Жилому массиву надо съехать, потому что Гарибов там делает бизнес»

Свидетельница рассказала в суде, что ошалела от приема в «Talo Rinda»Фото: Птз Говорит Текст, фото: Антонина Кябелева 4 марта в Прионежском районном суде началось рассмотрение по существу иска администрации Шуйского сельского поселения к ООО «Анима» и Джахангиру Гарибову, являющемуся единственным ….