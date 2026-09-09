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Газета.ру

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Врач Степанов: боль в пояснице может возникать при мочекаменной болезни

Врач Степанов: боль в пояснице может возникать при мочекаменной болезни

Боль в пояснице обычно связывают с остеохондрозом, мышечным перенапряжением или защемлением нерва. Однако похожие симптомы могут возникать и при мочекаменной болезни, говорит врач-уролог, андролог «СМ-Клиника» Владимир Степанов.

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