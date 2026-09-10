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Виталий Королев: «Малым городам — большое будущее»

В Тверской области запускается масштабная реформа управления территориями. В ее основе лежит разработка мастер-планов для всех малых городов и всесторонняя поддержка локальных предпринимателей.

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