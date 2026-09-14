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"Если ты не таджик, тебе гражданство не полагается": Фронтовик не может получить паспорт. Дело в одной букве

"Если ты не таджик, тебе гражданство не полагается": Фронтовик не может получить паспорт. Дело в одной букве

Русский боец СВО из Таджикистана, награжденный медалью Жукова, не может получить гражданство России.

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