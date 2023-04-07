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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о деструктивных действиях США в отношении Пекина и Москвы

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил о деструктивных действиях США в отношении Пекина и Москвы

Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что Пекину и Москве следует укреплять взаимодействие из-за желания властей Соединенных Штатов Америки ограничить их развитие в сфере инноваций.

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