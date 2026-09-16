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Регионы России

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«Анахайм» подписал шестилетний контракт с форвардом Каттером Готьё на $81 млн

«Анахайм» подписал шестилетний контракт с форвардом Каттером Готьё на $81 млн

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Готьё набрал 69 очков, включая 41 гол и 28 передач, в 76 играх регулярного чемпионата.

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