Представлен кабель с экраном и тремя разъёмами USB-C от Cuktech

Ultra 10 1-to-2 показывает заряд в реальном времени, поддерживает два USB-C и мощность до 140 Вт Cuktech открыла предварительные заказы на кабель Cuktech Ultra 10 1-to-2 Smart Adapter Cable.
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