Дуров обвинил власти Франции в попытке повлиять на политику других стран

Основатель Telegram Павел Дуров в своем аккаунте в социальной сети X* ответил на заявление Управления внешней безопасности Франции (DGSE), отвергнув их объяснения и вновь обвинив ведомство в политическом вмешательстве.
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