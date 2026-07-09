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«Индианаполис» включит Адама Винатьери в Кольцо славы клуба

«Индианаполис Колтс» объявили, что бывший кикер Адам Винатьери будет включен в Кольцо славы клуба. Торжественная церемония состоится 18 октября во время домашнего матча против «Теннесси Тайтенс».

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