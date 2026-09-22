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Царьград

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Гутерреш заявил о 500 млрд долларов прибыли пяти западных нефтекомпаний

Гутерреш заявил о 500 млрд долларов прибыли пяти западных нефтекомпаний

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш сообщил, что пять крупнейших западных нефтяных компаний заработали почти полтриллиона долларов прибыли после начала конфликта на Украине.

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