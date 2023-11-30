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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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На должность начальника финансового управления Бобруйского горисполкома назначен Руслан Михайлович Илларионов.

На должность начальника финансового управления Бобруйского горисполкома назначен Руслан Михайлович Илларионов.

Распоряжением председателя Бобруйского городского исполнительного комитета 27 ноября 2023 г. на должность начальника финансового управления Бобруйского городского исполнительного комитета назначен Руслан Михайлович Илларионов.

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